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Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Опубликовано : 27 июль 2019 г. 13:07 | Просмотров: 29162 | Категория: Власть

По рекомендации вице-премьера, главы МВД Андрея Нэстасе, его заместителями (госсекретарями министерства) станут служившие режиму олигарха Владимира Плахотнюка  Дорин Пуриче, Янош Ерхан и Георге Балан.

Решение утвердить эти кандидатуры по настоянию Нэстасе были приняты на состоявшемся в пятницу заседании правительства единогласно.

Пуриче и Ерхан до сих пор работали в системе МВД контролируя Пограничную полицию, и оба получили известность в связи с "крышеванием" контрабанды.

Бэлан был советником премьер-министра Павла Филипа.

Особое негодование в обществе получило назначение Андреем Нэстасе Дорина Пуриче. Несмотря на то, что Пуриче был фигурантом расследования о контрабанде, преданного гласности бывшим офицером-пограничником Георгием Петиком, представляя его на заседании правительства Нэстасе заявил, что Пуриче "обеспечит преемственность в министерстве и институицональну память".

Примечательно, что менее чем полгода назад Дорин Пуриче напрямую участвовал в предвыборной кампании Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, несмотря на то, что законом запрещено вовлечение в политическую деятельность сотрудников МВД и особенно государственных секретарей министерств.

В частности, Пуриче сопровождал Плахотнюка в его предвыборных "караванах". Одним из таких примеров является визит Плахотнюка в Ниспорены в конце января нынешнего года. Пуриче с гордостью облачился в партийную куртку ДПМ, с заметным пиететом здороваясь за руку с Плахотнюком.

Кроме того, агентство OMEGA располагает информацией о непосредственном участии Пуриче в целом ряде контрабандных схем, прикрывая их своим служебным положением.

Свое удовлетворение назначением Дорина Пуриче высказал бывший глава полиции в бытность режима Плахотнюка - Александр Пынзарь, отметивший, что "еще не все потеряно".

Ранее уже сообщалось о том, что новая власть избрала других представителе режима Плахотнюка - Николае Ешану и Владимира Гросу в качестве претендентов на должности суде Конституционного суда, обосновав свое решение "профессионализмом претендентов".


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