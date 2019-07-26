МЕНЮ
Twitter
﻿ 156
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

22:10  

Новая власть 'подбирает' перебежчиков из партии Плахотнюка

21:22  

В Бухаресте тысячи протестующих требуют отставок в МВД

18:40  

В Москве задержаны более 630 человек на акции оппозиции за свободные выборы

13:07  

Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

26.07.2019  

В Молдове ликвидирована политическая полиция

26.07.2019  

Додон заменяет Плахотнюка в телеэфире
все новости

В Москве задержаны более 630 человек на акции оппозиции за свободные выборы

Опубликовано : 27 июль 2019 г. 18:40 | Просмотров: 256 | Категория: Мир

Полиция задержала более 630 человек в ходе несогласованной с властями акции протеста, организованно оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Московскую городскую думу.

В западных и оппозиционных российских СМИ, сообщается, что протестующих начали задерживать еще до начала акции.  Начиная с вечера среды, следователи вызывают на допросы московских оппозиционеров, требовавших допустить их на выборы в Мосгордуму. За несколько дней до акции было возбуждено дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. Задержаны были и основные организаторы мероприятия.

Как сообщает издание "Ведомости", главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина задержали и допросили еще ночью с пятницы на субботу. Утром задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и муниципального депутата Юлию Галямину. Юриста ФБК Любовь Соболь задержали, когда она ехала к мэрии на такси. Ближе к завершению акции стало известно о задержании муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Вооруженные полицейские пришли в редакцию телеканала "Дождь", а также Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который за несколько дней до акции уже был арестован на 30 суток.

Полиция сообщает о 3,5 тыс. участвующих в акции протеста, "из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции".

В ходе акции произошли столкновения с полицией, применявшей силу в отношении протестующих. В результате массовых задержаний полиция применила спецсредства (газ, электрошок, дубинки), есть раненые.

Сервис мониторинга политических преследований ОВД-Инфо уже сообщает о 638 задержанных.




| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
МИР
В Бухаресте тысячи протестующих требуют отставок в МВД

В Бухаресте тысячи протестующих требуют отставок в МВД ...

Просмотров: 463
В Москве задержаны более 630 человек на акции оппозиции за свободные выборы

В Москве задержаны более 630 человек на акции оппозиции за свободные выборы ...

Просмотров: 263
В США после 16-летнего моратория возобновляется смертная казнь

В США после 16-летнего моратория возобновляется смертная казнь ...

Просмотров: 475
В Одесской области задержан российский танкер

В Одесской области задержан российский танкер ...

Просмотров: 764
В России задержано молдавское судно с украинским экипажем

В России задержано молдавское судно с украинским экипажем ...

Просмотров: 886
Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток

Алексей Навальный в очередной раз арестован на 30 суток ...

Просмотров: 2804
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13704
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 39692
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 37393
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 15218
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 115301
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 104680
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 44230
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 37566
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 37529
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36960
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 35275
В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

В ООН стартовали публичные слушания по аннексии Крыма

Просмотров: 34327
ВЛАСТЬ
Новая власть

Новая власть 'подбирает' перебежчиков из партии Плахотнюка

13:07  Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима
26.07.2019  В Молдове ликвидирована политическая полиция
26.07.2019  Додон заменяет Плахотнюка в телеэфире
ЛЮДИ
Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка

Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка

23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
19.07.2019  Незаконно осужденный бывший офицер-пограничник Георгий Петик был освобожден из-под ареста
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
В Молдове ликвидирована политическая полиция

В Молдове ликвидирована политическая полиция

22.07.2019  Священник шокировал общество своим жестоким обращением с собакой
19.07.2019  ОПРОВЕРЖЕНИЕ: Информация об аресте брата бывшего генпрокурора оказалась недостоверной



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (199)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker