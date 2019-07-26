В Москве задержаны более 630 человек на акции оппозиции за свободные выборы ...

Полиция задержала более 630 человек в ходе несогласованной с властями акции протеста, организованно оппозиционерами, которых не допустили к выборам в Московскую городскую думу.

В западных и оппозиционных российских СМИ, сообщается, что протестующих начали задерживать еще до начала акции. Начиная с вечера среды, следователи вызывают на допросы московских оппозиционеров, требовавших допустить их на выборы в Мосгордуму. За несколько дней до акции было возбуждено дело о воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий. Задержаны были и основные организаторы мероприятия.

Как сообщает издание "Ведомости", главу совета депутатов Красносельского района Москвы Илью Яшина задержали и допросили еще ночью с пятницы на субботу. Утром задержали директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова, экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и муниципального депутата Юлию Галямину. Юриста ФБК Любовь Соболь задержали, когда она ехала к мэрии на такси. Ближе к завершению акции стало известно о задержании муниципального депутата Константина Янкаускаса.

Вооруженные полицейские пришли в редакцию телеканала "Дождь", а также Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который за несколько дней до акции уже был арестован на 30 суток.

Полиция сообщает о 3,5 тыс. участвующих в акции протеста, "из которых около 700 журналистов и блогеров, проинформировавших ранее о своем участии в освещении акции".

В ходе акции произошли столкновения с полицией, применявшей силу в отношении протестующих. В результате массовых задержаний полиция применила спецсредства (газ, электрошок, дубинки), есть раненые.

Сервис мониторинга политических преследований ОВД-Инфо уже сообщает о 638 задержанных.