В Бухаресте тысячи протестующих требуют отставок в МВД ...

Многотысячная акция протеста проходит в Бухаресте после того, как накануне вся Румыния была потрясена после убийства несовершеннолетней в румынском городе Каракал на фоне бездействия полиции.

Румыны вышли на улицы после того, как стали известны детали убийства девочки.

15-летняя Александра пропала 24 июля в 10 часов. Девочка остановила попутную машину и была убита в доме водителя на окраине города Каракал.

Уже известно, что трагедии можно было избежать, если бы не преступное бездействие полиции. На второй день после похищения, девочке удалось трижды позвонить в полицию, передав и предположительное место своего нахождения. Несмотря на это, полицейские вошли в дом предполагаемого убийцы лишь спустя 19 часов, в 6 утра в пятницу и нашли девочку убитой, со связанными проволокой ногами, со следами насилия.

Полицейские пытаются объяснить свои действия процессуальными нормами, позволяющими входить в жилье подозреваемых лишь с 6 часов утра.

Протестующие на улицах Бухареста требуют отставки и наказания виновных чиновников, обвиняя их в коррупции и некомпетентности.

Президент Румынии Клаус Йоханнис уже потребовал объяснений от руководства МВД и полиции, а на 30 июля назначено заседание Высшего совета обороны страны, на котором будет заслушано это дело.