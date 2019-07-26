Новая власть 'подбирает' перебежчиков из партии Плахотнюка ...

Обещавшая бороться с фактором перебежчиков и не принимать их к себе, Партия PAS Майи Санду готова кооптировать недавно вышедших из Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка местных избранников.

В субботу, секретарь парламентской фракции PAS провел встречу с двумя бывшими примарами от Демпартии из Дондюшанского района, сообщив, что встреча имела место по инициативе бывших активистов партии Плахотнюка, пожелавших выдвинуться на предстоящих местных выборах от партии Майи Санду.

Мариан подтвердил факт встречи, ответив на публичный запрос гл.редактора агентства OMEGA Александра Петкова.

"Да, я встретился с двумя из них, пожелавшими стать кандидатами от PAS! Выслушал их! Вы же понимаете, что большинство их 700 примаров, которые были или перешли в ДПМ, не вошли туда добровольно!", - ответил депутат PAS.

Более того, на претензии со стороны одного из сторонников Партии Платформа DA о том, что честные примары не перешли в Демпартию даже под давлением уголовного преследования, Раду Мариан порекомендовал "исследовать ситуацию и поговорить с одними из этих примаров". "И Вы увидите, что реальность не черно-белая. Или можете попробовать открыть себе свою партию и попытаться поискать в селах кандидатов в примары", - высокомерно порекомендовал депутат правящей партии.

Мариан не уточнил, чем закончились его переговоры с перебежчиками из партии Плахотнюка.

24 июля, 11 примаров сел Дондюшанского района из Демпартии беглого олигарха Владимира Плахотнюка объявили о выходе из Демпартии и предложили свои услуги любо политической силе "будь из правительства или парламента, либо извне этих учреждений, для сотрудничества в будущем".

В то же время, на прошедшей неделе стало известно о том, что так называемый "независимый" депутат от Кагульского района Ион Гроза будет работать в команде PAS по Кагульскому району. Известно также, что это "переформатирование" имело место при непосредственном участии лидера фракции PAS Игоря Гросу, а по результатам договорённости, на первом этапе, до местных выборов, Ион Гроза не будет объявлять о переходе в Блок ACUM, а его задачей будет всяческая поддержка деятельности местных структур PAS и Платформы DA в Кагульском районе.

В ходе проведенных в феврале парламентских выборов было известно, что Гроза поддерживается Демпартией олигарха Владимира Плахотнюка, а ответственным за его прохождение в парламент был назначен один из доверенных лиц Плахотнюка - Владимир Андронаки.

Ранее, лидер Партии PAS, премьер-министр Майя Санду публично объявила, что "мы не ведем торга с перебежчиками".