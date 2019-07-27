Евросоюз осудил нарушение свободы собраний на акции за свободные выборы в Москве ...

Власти России нарушили право на свободу собраний и мнений и непропорционально ситуации применили силу в отношении участников митинга оппозиции в Москве 27 июля.

Европейский союз подверг жесткой критике действия российских властей, повлекшие задержание свыше тысячи участников акции оппозиции за честные выборы в Московскую городскую думу.

Как говорится в Заявлении представителя ЕС Майи Косьянич, задержания и непропорциональное применение силы в отношении мирных демонстрантов нарушают их права на свободу собраний и свободное выражение мнений. "Эти основные права закреплены в Конституции России, и мы ожидаем, что они будут защищены", - говорится в Заявлении.

Официальный представитель Евросоюза потребовала обеспечить равные возможности кандидатам на выборах Московской городской думы, которые состоятся 8 сентября.

"Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств, данных ОБСЕ, и других международных обязательств", - подчеркнула Косьянчич.

В субботу в Москве состоялся несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов на пост депутатов Мосгордумы. Несколько тысяч протестующих требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Участники акции скандировали «допускай» и «требуем честных выборов», а также призывали уволить главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Среди лозунгов в поддержку кандидатов звучала и критика в адрес президента Владимира Путина и мэра Сергея Собянина, а также различные призывы к полиции.

По данным сервиса мониторинга политических преследований ОВД-Инфо, на акции было задержано 1373 человека, из которых не менее 42 несовершеннолетних. В полиции сообщают о 1074 задержанных.