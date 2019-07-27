Умер российский журналист Владимир Кара-Мурза ...

Российский журналист, один из основателей телеканала НТВ Владимира Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни.

Об этом в твиттере сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года он начал работать на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы "Итоги" Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на только что созданном НТВ.

До 2001-го года журналист вел собственную программу "Сегодня в полночь" на НТВ, а затем на ТВ-6 и RTVI. Владимир Кара-Мурза был ведущим на радио "Эхо Москвы" и "Радио Свобода".

В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов "Золотое перо России".