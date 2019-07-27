Умер российский журналист Владимир Кара-Мурза
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Российский журналист, один из основателей телеканала НТВ Владимира Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни.
Об этом в твиттере сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.
Владимир Кара-Мурза окончил исторический факультет МГУ. С 1992 года он начал работать на телевидении в качестве редактора и корреспондента программы "Итоги" Евгения Киселева, сначала на Первом канале, а затем на только что созданном НТВ.
До 2001-го года журналист вел собственную программу "Сегодня в полночь" на НТВ, а затем на ТВ-6 и RTVI. Владимир Кара-Мурза был ведущим на радио "Эхо Москвы" и "Радио Свобода".
В 1996 году за свою профессиональную деятельность Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов "Золотое перо России".
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