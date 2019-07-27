В команде Додона не могут определиться с оценкой достижений режима Плахотнюка ...

Один из основных пропагандистов Додона - депутат Богдан Цырдя называет правительство Павла Филипа ворами, в то время как бывший министр финансов правительства Филипа, а ныне советник Додона Ион Кику рапортует о финансовых достижениях и перевыполнении бюджетных обязательств.

Накануне, выступая в своей авторской программе на контролируемом Игорем Додоном телеканале NTV-Moldova, Цырдя прямым текстом заявил, что правительство Павла Филипа "было очень успешным в грабеже и приватизации".

"Продали страну до нитки, оставив лишь долги и нищету", - авторитетно заявил депутат-социалист Цырдя.

Являющийся одним из основных пропагандистов Додона, Богдан Цырдя сделал такое заявление, несмотря на то, что недавно устроенный в администрацию занимающего должность президента Додона бывший министр финансов в правительстве Филипа Ион Кику публично заверил всех критиков правительства Демпартии в успешности финансово-экономической политики контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком правительства.

Согласно опубликованной Ионом Кику, оставленное им новому министру Наталье Гаврилице по состоянию на 14 июня 2019 года "наследство" полностью противоречит заявлениям Цырди.

"На банковских счетах Министерства финансов средств - 3,27 млрд леев; Все поступившие до 31 мая в казначейство платежные поручения были оплачены полностью, т.е. нет задолженности по выплатам; Большинство социальных выплат (пенсии, пособия) и затрат на персонал за май были уже выплачены (1,34 млдр леев - зарплаты, 475 млн леев - переводы соц.бюджета)", - написал Кику.

Кроме того, новый коллега Богдана Цырди по команде Додона уверяет, что поступления всех бюджетов существенно повысились и перевыполнены по отношению к прошлому году.

"Государственный долг, соотнесенный с ВВП, по ситуации на 31 мая 2019 г., меньше относительно 31.12.2018 г., как и относительно 31.12.2017 г. И в 2,5 - 3 раза меньше чем у соседних стран", - отметил бывший министр финансов в контролируемом Плахотнюком правительстве, а ныне советник Додона Ион Кику.

Доводы Кику, видимо, не убедили Богдана Цырдю. "На самом деле, демократы никогда не умели строить, управлять, улучшать жизнь людей. Они всегда умели только грабить", - заключил Цырдя в своем пропагандистском ролике на телеканале NTV-Moldova, спустя два дня после того, как Игорь Додон устроил своим советником по социальным вопросам Виорику Думбрэвяну, которая зимой этого года в должности госсекретаря Министерства соцзащиты вела предвыборную кампанию партии Плахотнюка.