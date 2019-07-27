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МИД России нагрубил посольству Германии в Москве по поводу разгона акции за свободные выборы

Опубликовано : 28 июль 2019 г. 21:06 | Просмотров: 1325 | Категория: Мир

Возмущение посольства Германии в России массовыми задержаниями в ходе акции за свободные выборы вызвало грубую реакцию со стороны Министерства иностранных дел России.

Грубая реакция МИД России имела место после того, как Посольство выразило беспокойство по поводу задержаний в Москве.

"За несколько недель до региональных выборов в России власти не допустили к ним многих оппозиционеров. Последовали обыски и задержания известных политиков. Все это нас крайне беспокоит. Российским гражданам должно быть позволено выбирать честно и свободно", - говорится в твите посольства Германии.

Одним из первым комментариев под этим твитом была реакция МИД России: "Вам точно не о чем больше беспокоиться? Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств".

Ранее уже сообщалось, что Европейский союз подверг жесткой критике действия российских властей на проведено 27 июля акции за свободные выборы, повлекшие задержание свыше тысячи участников акции оппозиции за честные выборы в Московскую городскую думу.


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