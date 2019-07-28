Досрочные парламентские выборы состоятся одновременно с местными выборами 20 октября
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Выборы по трем одномандатным округам вместо выбывших депутатов состоятся 20 октября.
Решение об этом приняла Центральная избирательная комиссия, постановив, что выборы состоятся в 33-м Кишиневском, 48-м Приднестровском (Слободзея, Тирасполь, Бендеры) и 50-м Зарубежном (Запад) округах.
Мандаты депутатов, избранных по этим округам, стали вакантными после того, как Андрей Нэстасе и Майя Санду перешли на работу в правительство, а позже Виорел Мельник отказался от мандата.
20 октября также пройдут и местные выборы.
Ранее, ЦИК заявлял о невозможности проведения местных и парламентских выборов в один день.
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