Досрочные парламентские выборы состоятся одновременно с местными выборами 20 октября ...

Решение об этом приняла Центральная избирательная комиссия, постановив, что выборы состоятся в 33-м Кишиневском, 48-м Приднестровском (Слободзея, Тирасполь, Бендеры) и 50-м Зарубежном (Запад) округах.

Мандаты депутатов, избранных по этим округам, стали вакантными после того, как Андрей Нэстасе и Майя Санду перешли на работу в правительство, а позже Виорел Мельник отказался от мандата.

20 октября также пройдут и местные выборы.

Ранее, ЦИК заявлял о невозможности проведения местных и парламентских выборов в один день.