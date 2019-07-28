Саакашвили возвращается в Одессу `очищать город от бандитов` ...

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили объявил о своём возвращении в Одессу на этой неделе.

Соответствующая информация размещена на официальной странице Саакашвили в Facebook.

“На следующей неделе переезжаю в Одессу. Не отдыхать. Буду там, пока мы не освободим самый прекрасный город Украины от бандитов и не выведем его на курс быстрого развития”, - говорится в сообщении.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возглавлял Одесскую областную госадминистрацию с мая 2015 по ноябрь 2016 года. В июле 2017 года тогдашний президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, после чего политику был запрещён въезд в страну. Новый президент Владимир Зеленский, вступив в должность в мае 2019 года, вернул Саакашвили украинское гражданство, и уже на следующий день он вернулся в страну, моментально развернув бурную политическую деятельность.