Свидетели обвинения сорвали суд по делу Григорчука ...

Из-за неявки свидетелей и самого "потерпевшего" депутата Сергея Сырбу, следующее заседание суда по делу гражданского активиста Павла Григорчука состоится в октябре 2019 года.

Об этом Григорчук сообщил на своей странице в соцсети. Сегодняшнее заседание не состоялось по причине неявки свидетелей обвинения, уточнил он.

“Суд по делу о пощёчине депутату Сырбу перенесли по причине неявки свидетелей обвинения, включая депутата ДПМ Геннадия Буза. Следующее заседание в октябре.

Также сегодня 25 лет Конституции. Круглая дата омрачена тем, что конституционные права граждан нарушаются, неугодные прошлому режиму враги Плахотнюка продолжают сидеть в тюрьмах, а преступники старого режима и пособники олигарха спокойно продолжают оставаться на руководящих постах и даже пытаются занять ещё более высокие при новой власти, в том числе стать членами Конституционного суда”, - говорится в сообщении активиста в Facebook.

Инцидент имел место 21 марта, когда в одном из заведений в Центральном парке Сырбу оскорбил находившегося там же одного из политзаключенных "группы Петренко" Павла Григорчука. В свою очередь Григорчук посчитал справедливым ответить оплеухой по правой щеке депутата партии Плахотнюка.

Спасать Сырбу подбежал также находившийся в заведении другой депутат Демпартии Владимир Чеботарь. Очевидцы сообщают, что Чеботарь набросился с угрозами Григорчуку, пообещав "разобраться" с ним. В этот момент, Сырбу поспешил убежать из заведения.

Сырбу является вице-председателем возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартии.

До 17 июня Павел Григорчук содержался под арестом в СИЗО-13. С 17 июня, он содержался под домашним арестом, а 9 июля был переведён под судебный контроль.