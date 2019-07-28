Премьер-министр потребовала отставки всего руководства Национального института юстиции ...

Майя Санду объявила о своем требовании на брифинге в понедельник, объяснив этот проблемами с неподкупностью и репутацией учреждения, ответственного за подготовку новых судей и прокуроров.

"Прошло 23 дня с тех пор, как я обратилась к прокурорам и сказала, что с того дня прокуратура становится независимой, свободной в исполнении своих обязанностей в соответствии с законом. У более чем 600 прокуроров было достаточно времени, чтобы разобраться с десятками незаконных действий, они могли бы расследовать десятки коррупционных схем по краже государственных денег. Всем нам ясно, что ни в прокуратуре, ни в системе нет критической массы людей, которые хотят очистить систему", – заявила Санду.

По ее мнению, ситуацию в юстиции могут изменить только молодые специалисты, которые заменят трусливых и коррумпированных.

В этой связи она потребовала полное реформирование ответственного за подготовку судей и прокуроров учреждения, начиная с отставки руководства и заканчивая заменой его преподавателей.

Санду отметила, что несмотря на острую нехватку высококвалифицированных прокуроров и судей, Институт готовит лишь 20 специалистов в год.

"Я требую отставки руководства, которое приняло на работу людей с проблемами неподкупности. Есть информация о практике взяточничества как при поступлении, так и после окончания учебного заведения. Как мы можем иметь справедливое правосудие, если даже на стадии обучения коррупционные практики представляются как нормальное явление?", – заявила преьмер-министр.

Примечательно, что в руководство Национального института юстиции входят одни из самых одиозных представителей системы юстиции.

Так, в Совет Института входит судья Мариана Питик, получившая особу известность после того, как объявила, что ее роскошный автомобиль Porshe был приобретен всего за 500 Евро. Кроме нее, в этот же Совет входит судья Оксана Робу, известная своими заказными политическими решениями по делу "группы Петренко" и "делу Георгия Петика". Там же и известный целым шлейфом политически мотивированных решений, среди которых и решение по "делу Ренато Усатого", судья Геннадий Павлюк. В этом же Совете участвует и скандально известный врио Генпрокурора Игорь Попа.

Возглавляет Национальный институт юстиции Диана Скобиоалэ, в отношении которой также были высказаны претензии еще на этапе назначения в эту должность.