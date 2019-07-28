Завершено расследование дела о зверском убийстве гражданской активистки ...

Столичная прокуратура завершила расследование по делу об убийстве Татьяны Коломойской и направила материалы в суд. Главный подозреваемый, 39-летний сосед убитой женщины, признал свою вину. По данным прокуроров, преступление было совершено на материальной почве.

“На следующий день после убийства был задержан и опознан предполагаемый убийца, который оказался соседом женщины. В ходе обысков в его квартире был обнаружен пистолет, из которого была убита жертва, и несколько патронов, а также похищенные вещи из дома убитой. Согласно материалам следствия, убийство было совершено на материальной почве”, – цитирует сообщение прокуратуры tv8.md.

В настоящий момент обвиняемый находится под стражей. Если суд признает его вину, мужчине грозит от 20 лет до пожизненного тюремного заключения.

Татьяна Коломойцева вела активную деятельность среди сельхозработников, будучи одной из национальных экспертов в области защиты прав работников сельскохозяйственной отрасли. В 2017 году Татьяна Коломойцева, вместе с другими членами профсоюза Agroindsind озвучила целый ряд разоблачений в связи с хищением денег и использованием средств профсоюза в личных целях предыдущим руководством профсоюза.

12 апреля 2019 года Коломойцева была найдена мертвой в своей собственной квартире. Установлено, что причиной смерти стал удар по голове. Друзья и родные активистки считают, что убийство связано с её профессиональной деятельностью.