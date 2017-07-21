Шор обрушился с новыми обвинениями в адрес молдавских властей ...

Осуждённый в деле о краже миллиарда беглый депутат Илан Шор обвиняет “новый альянс ACUM со вкусом Додона” в давлении на суд для расправы с политическими оппонентами.

Объявленный в розыск Шор опубликовал в соцсети новое видеообращение. “Расправляясь с политическими оппонентами, режим оказывает прямое давление на суд, заставляя принимать незаконные решения”, - храбро вещает он из своего гулкого “убежища”. В завершение своего послания беглый депутат вновь пообещал “ продолжать бороться, чтобы люди узнали правду”.

26 июля основного обвиняемого в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы, депутата Илана Шора объявили в международный розыск, спустя полтора месяца после того, как он незаконно покинул Молдову. Решение принято Кагульской Апелляционной палатой, удовлетворившей ходатайство прокуроров об аресте депутата Илана Шора. До сих пор Шор находился под судебным контролем, однако при попустительстве Пограничной полиции МВД в середине июня он незаконно покинул территорию Молдовы. Предположительно, он находится в Израиле.