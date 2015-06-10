Мировое сообщество осуждает силовой разгон митинга за свободные выборы в Москве ...

Великобритания и Германия выступили с резким осуждением чрезмерного применения силы при разгоне акции протеста, организованной оппозицией в Москве 27 июля.

Власти Германии потребовали срочно освободить задержанных активистов, британский МИД призвал руководство РФ соблюдать принятые Москвой международные обязательства и нормы Совета Европы и ОБСЕ. Международная правозащитная организация “Amnesty International” вышла с заявлением, в котором назвала действия российских властей абсурдными, а также отметила незаконность задержаний и глушения интернет-сигнала в районе проведения акции, передает BBC.

Ранее уже сообщалось, что Европейский союз подверг жесткой критике действия российских властей на проведеной 27 июля акции за свободные выборы, повлекшие задержание свыше тысячи участников акции оппозиции за честные выборы в Московскую городскую думу. Также мы писали, что МИД России в грубой форме ответил на возмущение посольства ФРГ, указавшего на жестокость полиции при разгоне манифестантов.

В субботу в Москве состоялся несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов на пост депутатов Мосгордумы. Несколько тысяч протестующих требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

Участники акции скандировали «допускай» и «требуем честных выборов», а также призывали уволить главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова. Среди лозунгов в поддержку кандидатов звучала и критика в адрес президента Владимира Путина и мэра Сергея Собянина, а также различные призывы к полиции.

По данным сервиса мониторинга политических преследований ОВД-Инфо, на акции было задержано 1373 человека, из которых не менее 42 несовершеннолетних. В полиции сообщают о 1074 задержанных.