МЕНЮ
Twitter
﻿ 73
НОВОСТИ И МНЕНИЯ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ

‡агрузка...
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:48  

Глава администрации Додона стал победителем конкурса на должность главного борца с коррупцией

29.07.2019  

Мировое сообщество осуждает силовой разгон митинга за свободные выборы в Москве

29.07.2019  

Шор обрушился с новыми обвинениями в адрес молдавских властей

29.07.2019  

Завершено расследование дела о зверском убийстве гражданской активистки

29.07.2019  

Премьер-министр потребовала отставки всего руководства Национального института юстиции

29.07.2019  

Свидетели обвинения сорвали суд по делу Григорчука
все новости

Глава администрации Додона стал победителем конкурса на должность главного борца с коррупцией

Опубликовано : 30 июль 2019 г. 00:48 | Просмотров: 458 | Категория: Власть

Генеральный секретарь Аппарата президента Руслан Флоча, ранее возглавлявший группу по поиску украденного из банковской сферы миллиарда долларов, стал  победителем конкурса на должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщила  в своем пресс-релизе парламентская комиссия по юридическим назначениям и иммунитетам, отметив, что Флоча набрал самый высокий балл.

До своего назначения в администрацию занимающего должность президента Игоря Додона, Руслан Флоча 11 лет работал Национальном центре по борьбе с коррупцией.

Примечательно, что победитель конкурса в 2015 году был назначен руководителем группы следователей по делу о поиске украденного миллиарда долларов. Как известно, деятельность этой группы была фиктивной, а результат был нулевым.

Кандидатура Руслана Флоча будет представлена парламенту для утверждения.

Премьер-министр Майя Санду уже заявила, что у нее "есть вопросы" относительно результата конкурса. "Я не знаю, если парламент проголосует за него или нет, однако было бы хорошо, если советники не участвовали бы в этих конкурсах", - заявила Санду в эфире телеканала TVC21.

В конкурсе на должность главы НЦБК участвовали девять кандидатов: Вячеслав Гуцан, Виталие Моисей, Дорин Горя, Кристина Цэрнэ, Сава Маймеску, Руслан Флоча, Георге Маковей, Виталие Веребчану и Александру Карманович.


| Версия для печати



Загрузка...

Похожие новости
ВЛАСТЬ
Глава администрации Додона стал победителем конкурса на должность главного борца с коррупцией

Глава администрации Додона стал победителем конкурса на должность главного борца с коррупцией ...

Просмотров: 478
Премьер-министр потребовала отставки всего руководства Национального института юстиции

Премьер-министр потребовала отставки всего руководства Национального института юстиции ...

Просмотров: 925
Досрочные парламентские выборы состоятся одновременно с местными выборами 20 октября

Досрочные парламентские выборы состоятся одновременно с местными выборами 20 октября ...

Просмотров: 1766
В команде Додона не могут определиться с оценкой достижений режима Плахотнюка

В команде Додона не могут определиться с оценкой достижений режима Плахотнюка ...

Просмотров: 6534
Новая власть

Новая власть 'подбирает' перебежчиков из партии Плахотнюка ...

Просмотров: 5646
Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима ...

Просмотров: 96190
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому

Просмотров: 13765
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 39802
Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Признательные показания Виталия Проки о подготовке заказного убийства Горбунцова (ВИДЕО)

Просмотров: 37477
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 15281
все трансляции
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Офицеры полиции переходят на сторону законной власти

Просмотров: 115327
Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Власти позволили бежать еще одному одиозному представителю преступного режима Плахотнюка

Просмотров: 104926
Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Плахотнюк возвращается! Нэстасе взял себе в заместители одиозных представителей прошлого режима

Просмотров: 96178
Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Руководство Демпартии Плахотнюка совместно с главой полиции организовали крупнейшие потоки контрабанды

Просмотров: 44261
Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Ткачук: С такой властью, как сейчас, Плахотнюк вернётся гораздо раньше, чем думалось

Просмотров: 38047
Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Власти позволили бежать из страны еще целому ряду коррумпированных полицейских

Просмотров: 37635
Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Эксперт: Москве надоели садовско-питушковские разводки

Просмотров: 36995
Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Стали известны имена ряда госчиновников от партии Плахотнюка, участвовавших в дебоше у парламента

Просмотров: 35316
ВЛАСТЬ
Глава администрации Додона стал победителем конкурса на должность главного борца с коррупцией

Глава администрации Додона стал победителем конкурса на должность главного борца с коррупцией

29.07.2019  Премьер-министр потребовала отставки всего руководства Национального института юстиции
29.07.2019  Досрочные парламентские выборы состоятся одновременно с местными выборами 20 октября
28.07.2019  В команде Додона не могут определиться с оценкой достижений режима Плахотнюка
ЛЮДИ
Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка

Общество требует люстрации пособников беглого олигарха Плахотнюка

23.07.2019  Чубашенко о новой программе ЕС в Молдове: `Не в коня грант`
21.07.2019  Metallica исполнила песню Цоя на русском языке и привела в восторг зрителей
19.07.2019  Незаконно осужденный бывший офицер-пограничник Георгий Петик был освобожден из-под ареста
БИЗНЕС
Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

Использование электронной накладной при госзакупках станет обязательным

30.04.2019  Дочернее предприятие Газпрома побило все рекорды по долгам
12.04.2019  Компания Gas Natural Fenosa окончательно покидает молдавский рынок
12.12.2018  Бывший бухгалтер Плахотнюка будет заведовать деньгами страховой медицины
КРИМИНАЛ
Завершено расследование дела о зверском убийстве гражданской активистки

Завершено расследование дела о зверском убийстве гражданской активистки

26.07.2019  В Молдове ликвидирована политическая полиция
22.07.2019  Священник шокировал общество своим жестоким обращением с собакой



Все права защищены. Копирование материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Июль 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Июль 2019 (211)
Июнь 2019 (201)
Май 2019 (213)
Апрель 2019 (165)
Март 2019 (153)
Февраль 2019 (129)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
google rank checker