Глава администрации Додона стал победителем конкурса на должность главного борца с коррупцией ...

Генеральный секретарь Аппарата президента Руслан Флоча, ранее возглавлявший группу по поиску украденного из банковской сферы миллиарда долларов, стал победителем конкурса на должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией.

Об этом сообщила в своем пресс-релизе парламентская комиссия по юридическим назначениям и иммунитетам, отметив, что Флоча набрал самый высокий балл.

До своего назначения в администрацию занимающего должность президента Игоря Додона, Руслан Флоча 11 лет работал Национальном центре по борьбе с коррупцией.

Примечательно, что победитель конкурса в 2015 году был назначен руководителем группы следователей по делу о поиске украденного миллиарда долларов. Как известно, деятельность этой группы была фиктивной, а результат был нулевым.

Кандидатура Руслана Флоча будет представлена парламенту для утверждения.

Премьер-министр Майя Санду уже заявила, что у нее "есть вопросы" относительно результата конкурса. "Я не знаю, если парламент проголосует за него или нет, однако было бы хорошо, если советники не участвовали бы в этих конкурсах", - заявила Санду в эфире телеканала TVC21.

В конкурсе на должность главы НЦБК участвовали девять кандидатов: Вячеслав Гуцан, Виталие Моисей, Дорин Горя, Кристина Цэрнэ, Сава Маймеску, Руслан Флоча, Георге Маковей, Виталие Веребчану и Александру Карманович.