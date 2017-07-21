Илан Шор объявлен в международный розыск
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Муж российской певицы Жасмин, основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из банковской сферы Молдовы Илан Шор объявлен в международный розыск после того, как он скрылся от правосудия.
Об этом говорится в сообщении МВД Молдовы, распространенном рано утром 30 июля.
Ранее сообщалось, что 25 июля постановлением Кагульской Апелляционной палаты Илан Шор был объявлен в национальный розыск. В то же время суд выдал мандат на Шора.
До сих пор, Шор находился под судебным контролем, однако при попустительстве Пограничной полиции МВД в середине июне он незаконно покинул территорию Молдовы.
Предположительно, он находится в Израиле.
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