Муж российской певицы Жасмин, основной обвиняемый в краже миллиарда долларов из банковской сферы Молдовы Илан Шор объявлен в международный розыск после того, как он скрылся от правосудия.

Об этом говорится в сообщении МВД Молдовы, распространенном рано утром 30 июля.

Ранее сообщалось, что 25 июля постановлением Кагульской Апелляционной палаты Илан Шор был объявлен в национальный розыск. В то же время суд выдал мандат на Шора.

До сих пор, Шор находился под судебным контролем, однако при попустительстве Пограничной полиции МВД в середине июне он незаконно покинул территорию Молдовы.

Предположительно, он находится в Израиле.