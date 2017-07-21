FLASH // Плахотнюк отказался от мандата депутата
|
Беглый олигарх Владимир Плахотнюк сообщил о своем решении сложить мандат депутата.
Об этом Плахотнюк, предположительно скрывающийся в США, написал в соцсетях.
"Я не желаю более каким-либо образом работать в како-либо государственной структуре и сегодня сложил мандат депутата парламента", - написал бывший лидер бывшей правящей в Молдове Демпартии.
Плахотнюк являлся депутатом от специально созданного для него Ниспоренского одномандатного избирательного округа.
|
Загрузка...
Похожие новости
ВЛАСТЬ
Майя Санду выступила в защиту партии Плахотнюка ...Просмотров: 967
Бывший депутат ДПМ Константин Цуцу отдыхает в Одессе ...Просмотров: 1587
FLASH // Плахотнюк отказался от мандата депутата ...Просмотров: 312
Илан Шор объявлен в международный розыск ...Просмотров: 345
АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // 10.00 Заседание Бельцкого муниципального совета по вопросу референдума о доверии мэру Бельц Ренато Усатому
LIVE // 20:00 Очередное разоблачение преступной деятельности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка (ВИДЕО)
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ