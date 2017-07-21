FLASH // Плахотнюк отказался от мандата депутата ...

Об этом Плахотнюк, предположительно скрывающийся в США, написал в соцсетях.

"Я не желаю более каким-либо образом работать в како-либо государственной структуре и сегодня сложил мандат депутата парламента", - написал бывший лидер бывшей правящей в Молдове Демпартии.

Плахотнюк являлся депутатом от специально созданного для него Ниспоренского одномандатного избирательного округа.