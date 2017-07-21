Кто-то поверит, что пост советника Додона превращает людей в ярых борцов с коррупцией? ...

Перед голосованием в парламенте за кандидатуру Александра Флоча на пост главы НЦБК, следовало бы заслушать его отчет о работе в качестве главы следственной группы по расследованию кражи миллиарда.

Такого мнения придерживается экс-депутат, лидер Партии европейских левых Григорий Петренко. Политик повторно опубликовал список прокуроров и следователей, входивших в упомянутую группу, результат работы которой оказался нулевым.

Он выразил сомнение в том, что господин Флоча, проведя последние месяцы в кресле президентского советника, кардинально изменился и стал непримиримым антикоррупционером.

“В связи с сегодняшним результатом “конкурса” по отбору главы Антикоррупционного ведомства, которым, судя по всему, после голосования в Парламенте может стать Руслан Флоча, публикую повторно список прокуроров и следователей, которые занимались все эти годы поиском украденного миллиарда и его бенефициаров.

Руководителем этой группы от Антикоррупционного Центра (CNA) распоряжением Генпрокурора Гурина в 2015 году был назначен именно Руслан Флоча !!!

Я, например, уверен, что все прокуроры и следователи из этого списка должны быть привлечены к ответственности за сокрытие кражи миллиарда. Они всё это время работали на бенефициаров этого преступления! Никто из них не нашёл в себе смелости выйти с разоблачениями.

Неужели нам всем нужно сейчас поверить в то, что Руслан Флоча, побывав последние месяцы в кресле советника Додона, изменился, начнёт бороться с коррупцией и наконец-то найдёт миллиард?” – размышляет экс-депутат в своей публикации в соцсети. В связи с вышесказанным он призвал заслушать господина Флоча перед голосованием, а также предложил целый ряд вопросов, которые следовало бы задать ему депутатам.

“У меня к г-ну Флоча есть предложение: перед голосованием в Парламенте открыто отчитаться перед обществом. Что именно он, как руководитель в группе следователей, лично сделал с 2015 года для расследования кражи миллиарда? Почему никто не запрашивал мандата на арест Плахотнюка? Почему не были арестованы вовремя активы бенефициаров? Почему следственные органы за все это время не обратились за помощью к международным партнёрам? Почему они все бездействовали, когда общество кипело и требовало расследования? Ждём ответов! А от комиссии по отбору хотелось бы услышать об отставке. Заслужили!” – подводит итог Григорий Петренко.

Напомним, в понедельник генеральный секретарь Аппарата президента Руслан Флоча, ранее возглавлявший группу по поиску украденного из банковской сферы миллиарда долларов, стал победителем конкурса на должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией.