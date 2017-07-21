Прокурор по делу Киртоакэ готовится возглавить Генпрокуратуру
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Депутаты выдвинули кандидатом на должность врио Генерального прокурора заместителя главы кишинёвской прокуратуры Думитру Робу.
Соответствующее решение было принято на заседании парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету 30 июля. В этот же день в парламенте будет проведено голосование.
Помимо назначения Думитру Ройбу кандидатом на пост врио Генпрокурора комиссия одобрила отставку беглого олигарха Владимира Плахотнюка с должности депутата парламента, - сообщает Unimedia.
Издание также напоминает, что Думитру Ройбу был обвинителем экс-примара Дорина Киртоакэ в нашумевшем деле о платных парковках в Кишинёве.
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