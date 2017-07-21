Бывший депутат ДПМ Константин Цуцу отдыхает в Одессе ...

(ВИДЕО) Цуцу, проходивший по делу об убийстве на криминальной разборке под Оргеевом, был замечен на пляже Итака, в Одессе.

Фотографии и видео с Цуцу на пляже прислал один из посетителей сайта агентства OMEGA, заметивший бывшего депутата из окружения беглого олигарха Владимира Плахотнка.

Итака является лучшим пляжем в Аркадии, а комплекс, включающий в себя концертную арену, пляжный комплекс и ресторан, отличается особым комфортом.

Цуцу покинул Молдовы после того, как проиграл на проведенных в феврале парламентских выборах и отречения его партии от власти.

Ранее, Константин Цуцу неоднократно был фигурантом ряда скандалов и уголовных дел, связанных с убийством, наркоторговлей и контрабандо анаболиков.