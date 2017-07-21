Майя Санду выступила в защиту партии Плахотнюка ...

Об этом премьер-министр заявила в эфире телеканала TVC21.

Аргументируя свою позицию, Санду сослалась на возможное недовольство этим решением со стороны международного сообщества.

"Конечно, то, что сделала эта партия - очень страшно, и все, кто были в этой партии и не предотвратили это - они виноваты. То, что мы видим сейчас, насколько этот режим был коррумпированным, то что мы слышим от людей о пережитом ими, намного страшнее, чем мы думали. Я считаю, что они все виновны, но я не считаю, что мжно просто так закрыть партию. У них есть право на то, чтобы они очистились", - заявила Майя Санду.

Премьер-министр добавила, что не ссчитает, что "внешние партнеры, которые следят за демократическими процессами в нашей стране, обрадуются такому решению".

Ранее в обществе неоднократно было выдвинуто требование о запрете деятельности Демпартии. Это требование основывалось на обвинениях в установлении тоталитарного правления в Молдове под руководством ДПМ, когда все структуры государства, включая юстицию, были захвачены этим формированием. В прессе также неоднократно публиковались факты незаконного финансирования Демпартии из-за рубежа и из добытых преступным путем денег.

Требования о ликвидации партии и люстрации ее чиновников возобновились после того, как в начале июня Демпартия во главе со своим лидером Владимиром Плахотнюком узурпировала власть в стране и осуществила государственный переворот.