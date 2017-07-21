На священника-живодера заведено уголовное дело ...

Об этом сообщил в соцсети гражданский активист Родион Гаврилой. Он также опубликовал документ, подтверждающий, что уголовный процесс против дьякона открыт 22 июля, в тот день, когда в СМИ появились шокирующие видеокадры издевательства над собакой.

Факт жестокого обращения священника с животным привёл общество в негодование, а в соцсетях под петицией с требованием к Министерству внутренних дел наказать Валуца к настоящему времени собрано более 45 тысяч подписей. Спустя несколько дней после инцидента Митрополия приняла решение временно отстранить дьякона от богослужений и начать собственное разбирательство.