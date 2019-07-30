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КС Румынии отменил скандальные законы, смягчающие наказание коррупционерам

Опубликовано : 30 июль 2019 г. 13:55 | Просмотров: 128 | Категория: Мир

Судьи Конституционного суда Румынии единогласно проголосовали за отмену спорных поправок к законодательным актам, принятым в апреле парламентским большинством, контролируемым социал-демократами.

Соответствующее постановление было вынесено 30июля. Признанные несоответствующими Конституции положения предполагали, в частности, сокращают наказание и сроки давности для целого ряда преступлений, а также упраздняют статьи о халатности и злоупотреблении властью, уточняет Euronews. Издание также напоминает, что ранее к отмене упомянутых поправок призвал президент Румынии Клаус Йоханнис, заявивший, что кабмину Виорики Дэнчилэ следует "задуматься о своей роли в жестоком убийстве 15-летней девочки" в Каракале, которое потрясло весь мир.

Напомним, 15-летняя Александра пропала 24 июля в 10 часов. Девочка остановила попутную машину и была убита в доме водителя на окраине города Каракал. Уже известно, что трагедии можно было избежать, если бы не преступное бездействие полиции. На второй день после похищения, девочке удалось трижды позвонить в полицию, передав и предположительное место своего нахождения. Несмотря на это, полицейские вошли в дом предполагаемого убийцы лишь спустя 19 часов, в 6 утра в пятницу и нашли девочку убитой, со связанными проволокой ногами, со следами насилия.

27 июля в Бухаресте прошла многотысячная акция протеста, участники которой потребовали отставки наказания виновных чиновников, обвинив их в коррупции и некомпетентности.


Метки к статье: Конституционный суд, реформа, поправки, отмена, протесты, убийство, Клаус Йоханнис

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