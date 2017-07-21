Гражданин России Владимир Плахотнюк объявил Россию захватчиком Молдовы ...

Беглый олигарх, бывший лидер Демпартии Молдовы Владимир Плахотнюк объявил, что главным и самым страшным итогом смены его власти в Молдове стал "захват Москвой стратегических госучреждений" в Молдове.

Об этом Плахотнюк заявил в своем послании в соцсетях, в котором он объявил о сложении мандата депутата.

"Политизация учреждений не самое страшное, что произошло в последние недели. Самым страшным является то, как Москва захватила стратегические учреждения государства: СИБ, Министерство обороны, Парламент (руководство и самые важные комиссии), а очень скоро и Генеральную прокуратуру, НЦБК, может и другие учреждения", - написал Плахотнюк.

Плахотнюк напоминает, что когда ранее именно он предсказывал такой ход событий, многие ему не верили. Он считает, что приход нового руководства в ряд структур не преследовал захвата большей власти, "целью было установление на годы вперед в Республике Молдова про-российского режима, который будет действовать по указке внешних сил, на основе далеких от блага молдаван интересов".

"В условиях тотального захвата Республики Молдова Российской Федерацией, когда сделаны последние политические трюки, указывают на захвате русскими, посредством их партии, правовых структур и в результате я ожидаю тотальную и долговременную деградацию деятельности юстиции, злоупотреблений, установления политизированной юстиции, подчиненной личным интересам ряда группировок, которые действуют против интересов Республик Молдова", - отметил беглый олигарх.

В этой связи он объявил о сложении своего депутатского мандата и нежелании занимать какую-либо должность в госучреждениях.

"Я не нуждаюсь в иммунитете со стороны контролируемого Москвой государства, тех, кто на протяжении двух лет провели десятки незаконных действий против меня и моей семьи, политические дела, фальшивые судебные заявления, десятки отмененных Интерполом международных розысков на основании политического преследования и др.", - заявил Плахотнюк.

Как утверждает сбежавший из Молдовы лидер бывшей правящей Демпартии, "в партнерстве Блоком ACUM, Москва контролирует правовые структуры и юстицию в Молдове и, безусловно, надеется, что незаконно используя структуры из Молдовы, на этот раз будет иметь больше успеха и, в конце концов преобразуют Молдову в угодного "союзника" России", - подчеркнул гражданин России Владимир Плахотнюк, тайно покинувший в июне Молдову после того, как отрекся от власти. В России Плахотнюк обвиняется в ряде тяжких преступлений, будучи обвиненным в организации преступного сообщества, контрабанде наркотиков, финансовых махинациях и организации покушения на убийство.

Ранее уже сообщалось, что на протяжении не менее десяти лет основным источником финансирования партийных и медийных структур олигарха Владимира Плахотнюка были поступления от официальных или полуофициальных структур Российской Федерации. Так, самый рейтинговый российский федеральный «Первый канал» ретранслируется в Молдове олигархом Владимиром Плахотнюком посредством принадлежащего ему телеканала Prime.

Кроме того, в результате договоренностей между олигархом Владимиром Плахотнюком и занимающим должность президента Игорем Додоном, Плахотнюк контролировал филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансировалась деятельность возглавляемой гражданином России Владимиром Плахотнюком Демпартии.

Также, Плахотнюк контролировал часть коррупционной схемы производства и поставки электроэнергии с находящейся в Приднестровье Молдавской ГРЭС, принадлежащей российской компании ИнтерРАО ЕЭС.