Партия Плахотнюка достигла консенсуса с новой властью по главе Генпрокуратуры
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Парламент утвердил Думитру Робу кандидатом на должность врио Генерального прокурора.
Соответствующее решение принято голосами 78 парламентариев и направлено на подпись занимающему должность президента Игорю Додону. Ранее во вторник кандидатура Робу была выдвинута парламентской комиссией по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету.
Думитру Робу является заместителем главы кишинёвской прокуратуры. Он выступал обвинителем экс-примара Дорина Киртоакэ в нашумевшем деле о платных парковках в Кишинёве. Позже Киртоакэ заявлял, что Робу пришёл в прокуратуру по протекции ставленника Плахотнюка, прокурора Штефана Шаптефраць, а значит и сам является “человеком Плахотнюка и Додона”.
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