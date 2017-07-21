Партия Плахотнюка достигла консенсуса с новой властью по главе Генпрокуратуры ...

Соответствующее решение принято голосами 78 парламентариев и направлено на подпись занимающему должность президента Игорю Додону. Ранее во вторник кандидатура Робу была выдвинута парламентской комиссией по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету.

Думитру Робу является заместителем главы кишинёвской прокуратуры. Он выступал обвинителем экс-примара Дорина Киртоакэ в нашумевшем деле о платных парковках в Кишинёве. Позже Киртоакэ заявлял, что Робу пришёл в прокуратуру по протекции ставленника Плахотнюка, прокурора Штефана Шаптефраць, а значит и сам является “человеком Плахотнюка и Додона”.