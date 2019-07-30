ООН осудила силовой разгон акции за свободные выборы в Москве ...

Комиссариат ООН по правам человека раскритиковал действия полиции против демонстрантов в Москве и нарушения основных прав задержанных активистов в СИЗО.

Как сообщает Deutsche Welle, Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УКВПЧ) выразило обеспокоенность ситуацией в России. "Российская полиция, по всей видимости, применила чрезмерную силу против участников акции протеста в центре Москвы 27 июля", - заявил официальный представитель комиссариата ООН Руперт Колвилл на брифинге в Женеве во вторник, 30 июля.

Он указал, что "полиция должна применять силу лишь соразмерно уровню опасности, если таковая имеется, и может прибегать к этой мере только в крайнем случае". Колвилл подчеркнул, что власти России должны позволить людям организовываться и участвовать в мирных собраниях без ограничений.

УКВПЧ также обеспокоено сообщениями о том, что некоторым задержанным отказали в их праве обратиться к адвокату, лишили воды и пищи. Официальный представитель ведомства напомнил, что Россия обязалась соблюдать основные права человека в рамках международных конвенций.

Руперт Колвилл также усомнился в справедливости решения Мосгоризбиркома признать недействительными сотни подписей в поддержку 57 политиков и отказать последним в регистрации. "Тот факт, что они - либо оппозиционеры, либо независимые кандидаты, укрепил демонстрантов во мнении, что здесь явно что-то не так", - отметил представитель УВКПЧ.

27 июля в Москве состоялся несанкционированный митинг в поддержку независимых кандидатов на пост депутатов Мосгордумы. Несколько тысяч протестующих требовали, чтобы Мосгоризбирком отменил решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировал их кандидатами на выборах.

По данным сервиса мониторинга политических преследований ОВД-Инфо, на акции было задержано 1373 человека, из которых не менее 42 несовершеннолетних. В полиции сообщают о 1074 задержанных.