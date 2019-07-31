Депутат из окружения Додона посетил Платона в тюрьме перед его разоблачениями ...

Осужденного за финансовые махинации бизнесмена Вячеслава Платона посетил в тюрьме один из приближенных к Игорю Додону депутатов - Владимир Цуркан.

Цуркан подтвердил эту информацию изданию Ziarul Național, настаивая, что это было "только один раз".

Депутат-социалист настаивает, что его визит в тюрьму к Платону состоялся в рамках деятельности парламентской следственной комиссии по расследованию кражи миллиарда.

Несмотря на эти утверждения Владимира Цуркана, председатель комиссии Александру Слусарь заявил, что уполномочил Цуркана связаться с Министерством юстиции для уточнения процедуры доставки Платона для слушаний в следственную комиссию, но ему ничего не известно о визите депутата в тюрьму, который "имел место не от имени комиссии".

"Я попросил г-на Цуркана связаться с Министерством юстиции, чтобы уточнить процедуру. Что касается визита в тюрьму, это его дело. Этот визит состоялся не от имени комиссии", — подчеркнул Александру Слусарь.

В то же время, известно, что визит представителя Додона к Вячеславу Платону накануне его интервью телеканалу TV8 состоялся с целью предложить Платону "меньше говорить о причастности Додона к ряду финансовых операций". В обмен на это бизнесмену был обещан запуск процедуры помилования.

Очевидно, что кандидатура Цуркана для связи с Платоном была выбрана, исходя из известных связей Платона и Цуркана (бывшего посла в России - Ред.) с определенными кругами в России. Этот факт должен был повысить имидж Цуркана в глазах Платона, как доверенного лица не только Додона, но и его кураторов.