Гражданские активисты требуют отставки Министра юстиции ...

Недавно назначенная на должность министра Олеся Стамате вызвала гнев и разочарование среди общественников после того, как она под видом "ухода в отпуск" не приняла участие в заседании Высшего совета магистратуры, где шло избрание двоих членов Конституционного суда.

Более того, накануне заседания Стамате передала в соцсетях свое "послание с морей", в котором назвала ряд кандидатур, репутация которых вызывает у нее сомнение. Примечательно, что в составленный Стамате список кандидатур "с сомнительно репутацией" не вошли ставшие победителями конкурса судьи, известные своей преданностью клану беглого олигарха Владимира Плахотнюка. В то же время, Стамате настаивает на "сомнительной репутации" Домники Маноле и Татьяны Рэдукану, в последние годы активно выступающих против контроля Плахотнюка над юстицией.

Неадекватная позиция министра юстиции Стамате вызвала шквал критик в ее адрес и требования о немедленной отставке.

Комментируя поступок Олеси Стамате, гражданский активист Валериу Паша написал, что "было бы неплохо, чтобы г-жа министр не возвращалась из отпуска".

"Олеся, прошу тебя, останься! Не здесь, там, куда ты уехала!", - недвусмысленно написал учредитель телеканала JurnalTV Вал Бутнару.

Более категоричным был гражданский активист Штефан Глигор, упоминающий должность Стамате исключительно в кавычках. "Если подтвердится, что "министр" отсутствовала на заседании Высшего совета магистратуры, на котором принималось ключевое решение для правового государства и национальной безопасности Республики Молдова по причине "отпуска" или "личных проблем", на мой взгляд, она обязана подать в отставку", - написал Глигор.

Во вторник члены Высшего совета магистратуры объявили победителями конкурса на должность судей Конституционного суда Сергея Цуркану и Эдуарда Абабия. В это же день, пресс-секретарь министерства юстиции подтвердила, что министр Стамате находится в отпуске.

Ранее сообщалось о родственной связи Олеси Стамате с одним из ближайших помощников беглого олигарха Владимира Плахотнюка - Константина Ботнаря.

Стамате была назначена на должность министра юстиции "по квоте" партии Платформа DA Андрея Нэстасе.