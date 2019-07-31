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Социалисты выдвигают на выборы перебежчиков из Демпартии

Опубликовано : 31 июль 2019 г. 11:04 | Просмотров: 741 | Категория: Власть

Местные советники ПСРМ в Липканах выдвинули кандидатом на предстоящих выборах нынешнего примара, бывшего ставленника Демпартии Евгения Думенко.

Об этом сообщил в соцсети известный молдавский журналист Сергей Ткач. По его словам, активные жители Липкан “не на шутку встревожены” упомянутым известием. Он также напомнил, что Думенко пробыл на своём посту уже три срока, и все три выдвигался от разных партий.

Помимо этого Ткач отметил, что за годы управления городом Думенко завоевал славу взяточника и приспособленца, и описанные журналистом истории как нельзя лучше это доказывают. Судя по всему, на следующих местных выборах Думенко вновь поменяет партию-покровителя...

“Думенко первый срок баллотировался от ПКРМ, Второй - от ЛДПМ. Третий - от ДПМ. И вот сейчас он может стать кандидатом от ПСРМ. Якобы в Липканах был проведен опрос, и чуть ли не 100% населения готово проголосовать за Думенко. На самом деле, никто опросов не проводил, разве что в местном ресторане «Прут», где хорошая кухня.

Нынешний примар за годы правления сумел сформировать себе имидж взяточника и приспособленца. За 16 лет в Липканах ни разу не проводили независимой аудиторской проверки, но стоит, например, копнуть тему строительства новой русской гимназии, и можно найти много интересного. Достаточно бросить взгляд на стены нового здания. Они в трещинах.

Но что более важно? На последних выборах в парламент Думенко отправлял сотрудников примэрии в рабочее время, и они в базарные дни агитировали за ДПМ. В день самих выборов ( агитация была разрешена) люди примара на участке агитировали против Зинаиды Гричаной (одномандатный округ) и социалистов, за Плахотнюка и Шора прямо у в входа на участок.

Когда по Молдове шла волна деклараций об объединении с Румынией, в липканском городском совете решили выступить с декларацией в поддержку суверенитета Молдовы. Кто, думаете, выступил против этой инициативы? Верно, Думенко.

В прошлом году городок шумел из-за того, что Думенко купил за бюджетные деньги дорогущий автомобиль представительского класса – «Шкоду суперб». Отвалил более полумиллиона и ездит сам за рулем. Не прошло и полугода, как примар разбил автомобиль, дверь пришлось поменять, ремонт обошелся, по некоторым данным, почти в 100 000 бюджетных лей. Что любопытно, липканский примар, когда его спрашивали по поводу покупки дорогого автомобиля на бюджетные деньги, в шутку говорил, что это ему от президента Игоря Додона досталось.

О других «геройствах» Евгения Думенко и тратах сотен тысяч лей на банкеты «Молдавские ведомости» писали не один раз. Освещался и последний случай, когда примар публично обозвал одного из городских советников «румыном», а также «насильником, вором, бандитом, зэком, неоднократно сидевшим в тюрьме». Советник подал заявление на Думенко в полицию”, - рассказал Сергей Ткач в своей публикации в Facebook.

Напомним, после бегства из страны олигарха и бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, партийные чиновники и местные избранники стали массово покидать ряды партии и заявлять о том, что они “открыты для дискуссий с любой политической силой”. При этом новая власть, обещавшая нам “деолигархизацию” и борьбу с перебежчиками, уже с готовностью принимает в свои ряды недавно вышедших из Демпартии Плахотнюка местных избранников.


Метки к статье: Евгений Думенко, Демпартия, ПСРМ, перебежчик, местные выборы

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