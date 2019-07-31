Видео с задержания мужа депутата Демпартии ...

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Опубликовано : 31 июль 2019 г. 11:42 | Просмотров: 1825 | Категория: Власть, Криминал

Глава Кагульской (Оанча) таможни Василий Бакалу был задержан в среду утром в рамках спецоперации, проведенной офицерами антикоррупции на таможенном посту Кагул-Оанча.

Бакалу является подполковником Таможенной службы, а операция проводилась в связи с обнаруженным потоком контрабанды сигарет и анаболиков через возглавляемый мужем депутат ДПМ таможенный пункт.

Депутат Елена Бакалу является главой Кагульского филиала Демпартии.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что Демпартия беглого олигарха Владимира Плахотнюка финансировалась за счет поступлений от организованных потоков контрабанды.




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