Видео с задержания мужа депутата Демпартии ...

Глава Кагульской (Оанча) таможни Василий Бакалу был задержан в среду утром в рамках спецоперации, проведенной офицерами антикоррупции на таможенном посту Кагул-Оанча.

Бакалу является подполковником Таможенной службы, а операция проводилась в связи с обнаруженным потоком контрабанды сигарет и анаболиков через возглавляемый мужем депутат ДПМ таможенный пункт.

Депутат Елена Бакалу является главой Кагульского филиала Демпартии.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что Демпартия беглого олигарха Владимира Плахотнюка финансировалась за счет поступлений от организованных потоков контрабанды.