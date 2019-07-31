Видео с задержания мужа депутата Демпартии
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Глава Кагульской (Оанча) таможни Василий Бакалу был задержан в среду утром в рамках спецоперации, проведенной офицерами антикоррупции на таможенном посту Кагул-Оанча.
Бакалу является подполковником Таможенной службы, а операция проводилась в связи с обнаруженным потоком контрабанды сигарет и анаболиков через возглавляемый мужем депутат ДПМ таможенный пункт.
Депутат Елена Бакалу является главой Кагульского филиала Демпартии.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что Демпартия беглого олигарха Владимира Плахотнюка финансировалась за счет поступлений от организованных потоков контрабанды.
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