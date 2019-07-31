Судьи ВСП оставили в силе ордер на арест Илана Шора ...

Высшая судебная палата отклонила ходатайство адвокатов беглого депутата Илана Шора об отмене ордера на его арест.

Судьи приняли решение оставить в силе распоряжение об аресте Шора и его объявлении в национальный и международный розыск, сообщает Unimedia.

Во время заседания ВСП сторонники однопартийцы беглого депутата пикетировали здание, выкрикивая лозунги с требованием “справедливого правосудия” и "соблюдения законов". В ходе митинга Шор выступил перед собравшимися с пламенной речью посредством интернет-связи.

Ранее сообщалось, что 25 июля постановлением Кагульской Апелляционной палаты Илан Шор был объявлен в национальный розыск. В то же время суд выдал мандат на арест Шора.

До сих пор Шор находился под судебным контролем, однако при попустительстве Пограничной полиции МВД в середине июне он незаконно покинул территорию Молдовы. Предположительно он находится в Израиле.