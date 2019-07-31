Приближенные Плахотнюка входят в парламентскую комиссию по безопасности ...

На этот факт обратила внимание адвокат Анна Урсаки в ходе дискуссии, организованной Партией европейских левых. Присоединившись к беседе посредством видеосвязи, адвокат выразила недоумение тем фактом, что ставленники Плахотнюка, депутаты с сомнительной репутацией входят в комиссию, расследующую, в частности, дело о незаконном выдворении из Молдовы турецких учителей.

“Как случилось так, что проголосовали за нахождение Жиздана и Филипа в комиссии по безопасности? Я бы хотела задать этот вопрос всем трём партиям, находящимся сегодня у власти. Это комиссия, которая сегодня расследует отчёт о похищении 7 турецких граждан. Это позор для нашей страны, лёгшее чёрным пятном позора на нашу страну и нам не отмыться от этого позора. Никто не хочет говорить правду, которую устанавливаем мы как гражданское общество и которая совершенно не соответствует выводам, которые делает комиссия по безопасности”, - цитирует Анну Урсаки Moldnews.

Издание также сообщает, что 30 июля состоялось мероприятие, посвящённое очередной годовщине протеста 2015 года против олигархического режима, переросшего в многодневную акцию возле дома Плахотнюка.