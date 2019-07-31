Депутаты назначили главу администрации Додона директором НЦБК ...

Решение было принято голосами 72 депутатов парламента, передает Moldpres.

Ранее сообщалось, что Руслан Флоча, ранее возглавлявший группу по поиску украденного из банковской сферы миллиарда долларов, стал победителем конкурса на должность директора Национального центра по борьбе с коррупцией, набрав самый высокий балл.

Примечательно, что победитель конкурса в 2015 году был назначен руководителем группы следователей по делу о поиске украденного миллиарда долларов. Как известно, деятельность этой группы была фиктивной, а результат был нулевым. В конкурсе на должность главы НЦБК участвовали девять кандидатов: Вячеслав Гуцан, Виталие Моисей, Дорин Горя, Кристина Цэрнэ, Сава Маймеску, Руслан Флоча, Георге Маковей, Виталие Веребчану и Александру Карманович.