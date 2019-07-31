Парламент проголосовал за отмену смешанной избирательной системы ...

За утверждение законопроекта проголосовали 57 депутатов. По словам спикера парламента Зинаиды Гречаной, после редактирования проекта он будет вынесен на голосование в окончательном чтении на внеочередном заседании законодательного органа.

Депутат ДПМ Сергей Сырбу предложил внести в документ несколько поправок, в частности, запрет для диаспоры на голосование только по удостоверению личности, а также снижение порога для прохождения в парламент. Предложения Сырбу не набрали необходимого количества голосов, - передает Unimedia.

Принятый во втором чтении документ подразумевает в том числе отмену сертификатов целостности, снятие запрета на агитацию в день и накануне выборов, соблюдение гендерных квот. Помимо этого депутаты изменили минимальный порог представительства, для партий он составит 5%, для избирательных блоков – 7%, для независимых кандидатов – 2%.

Что касается финансирования партий, утверждены максимальные суммы пожертвований из “Электорального фонда” на избирательную кампанию. Они составят шесть средних зарплат по экономике для физических лиц и 12 – для юридических. В случае граждан Республики Молдова, которые получили доходы за границей, этот потолок не будет превышать трех средних зарплат по экономике. Физическое лицо сможет делать денежные пожертвования в размере до трех средних зарплат по экономике, установленной в соответствующем году, а превышающие этот лимит пожертвования будут осуществляться исключительно посредством банковских операций.