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Парламент проголосовал за отмену смешанной избирательной системы

Опубликовано : 31 июль 2019 г. 15:11 | Просмотров: 253 | Категория: Власть

Законопроект об отмене смешанной избирательной системы и возврате к пропорциональной системе принят во втором чтении.

За утверждение законопроекта проголосовали 57 депутатов. По словам спикера парламента Зинаиды Гречаной, после редактирования проекта он будет вынесен на голосование в окончательном чтении на внеочередном заседании законодательного органа.

Депутат ДПМ Сергей Сырбу предложил внести в документ несколько поправок, в частности, запрет для диаспоры на голосование только по удостоверению личности, а также снижение порога для прохождения в парламент. Предложения Сырбу не набрали необходимого количества голосов, - передает Unimedia.

Принятый во втором чтении документ подразумевает в том числе отмену сертификатов целостности, снятие запрета на агитацию в день и накануне выборов, соблюдение гендерных квот. Помимо этого депутаты изменили минимальный порог представительства, для партий он составит 5%, для избирательных блоков – 7%, для независимых кандидатов – 2%.

Что касается финансирования партий, утверждены максимальные суммы пожертвований из “Электорального фонда” на избирательную кампанию. Они составят шесть средних зарплат по экономике для физических лиц и 12 – для юридических. В случае граждан Республики Молдова, которые получили доходы за границей, этот потолок не будет превышать трех средних зарплат по экономике. Физическое лицо сможет делать денежные пожертвования в размере до трех средних зарплат по экономике, установленной в соответствующем году, а превышающие этот лимит пожертвования будут осуществляться исключительно посредством банковских операций.


Метки к статье: смешанная система, отмена, законопроект, голосование, второе чтение

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