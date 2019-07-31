Новая власть переняла практику режима Плахотнюка ...

(DOC) Представитель Партии Платформа DA, возглавляющий парламентскую комиссию по безопасности Кирилл Моцпан, ранее объявивший о публичных слушаниях по вопросу расследования незаконной высылки турецких учителей, в последний день отказался от публичности заседания.

В среду, Моцпан, критиковавший в оппозиции секретные методы прежнего режима олигарха Владимира Плахотнюка, запретил участие в слушаниях "посторонних лиц", оставшись обсуждать тему незаконной экстрадиции с представителями партий Плахотнюка и Додона.

Примечательно, что еще 26 июля парламент объявил о проведении 31 июля "ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по результатам расследования законности действий, предпринятых компетентными органами в отношении высланных с территории Республики Молдова турецких учителей".

В последний момент, слушания лишились статуса "ПУБЛИЧНЫЕ", что подтверждено и официальным сообщением на сайте Парламента. Известно, что указание о закрытом характере слушаний было отдано председателем парламентской комиссии по безопасности Кириллом Моцпаном.

На слушания были допущены лишь представители Партии социалистов и Демпартии, а также бывшие ответственные чиновники ДПМ. Ранее сообщалось, что незаконная экстрадиция турецких учителей стала возможно в результате сговора руководителей этих партий - Владимира Плахотнюка и Игоря Додона.