Продвижение людей Плахотнюка в правительстве является признаком государственника ...

Об этом заявил вице-премьер, глава МВД Андрей Нэстасе, комментируя назначение Дорина Пуриче, Яноша Ерхан и Георге Балана в руководство МВД.

"Помимо моих разочарований и раздражений, я государственный деятель, и я смотрю на вещи сквозь призму потребности учреждения, чтобы функционировать. Это учреждение (МВД - Ред.) должно сохранить институциональную память, непрерывность процессов. Именно Дорин Пуриче является тем, кто управлял бюджетным финансированием в размере более 57 миллионов евро, он имеет рекомендации всех учреждений, с которыми сотрудничал", - заявил Нэстасе в эфире TV8, оправдываясь после назначения Пуриче одним из своих заместителей (госсекретарей МВД).

В то же время Андре Нэстасе, требовавший ранее увольнения всех госсекретарей, агитировавших в предвыборной кампании за партию Плахотнюка, сожалеет, что Пуриче не хватило мужества, тогда он был "принужден идти" на предвыборные акции Демпартии олигарха Плахотнюка.

В отношении Ерхана и Балана Нэстасе заявил, что один из них "подготовлен", а в отношении другого: "Ну и что, то он был в правительстве Филипа? Филип тоже привлекал профессионалов".

Ране уже сообщалось, что 26 июля по рекомендации вице-премьера, главы МВД Андрея Нэстасе, его заместителями (госсекретарями министерства) стали служившие режиму олигарха Владимира Плахотнюка Дорин Пуриче, Янош Ерхан и Георге Балан.

Особое негодование в обществе получило назначение Андреем Нэстасе Дорина Пуриче. Несмотря на то, что Пуриче был фигурантом расследования о контрабанде, преданного гласности бывшим офицером-пограничником Георгием Петиком, представляя его на заседании правительства Нэстасе заявил, что Пуриче "обеспечит преемственность в министерстве и институицональну память".

Примечательно, что менее чем полгода назад Дорин Пуриче напрямую участвовал в предвыборной кампании Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, несмотря на то, что законом запрещено вовлечение в политическую деятельность сотрудников МВД и особенно государственных секретарей министерств.

В частности, Пуриче сопровождал Плахотнюка в его предвыборных "караванах". Одним из таких примеров является визит Плахотнюка в Ниспорены в конце января нынешнего года. Пуриче с гордостью облачился в партийную куртку ДПМ, с заметным пиететом здороваясь за руку с Плахотнюком.

Сразу после назначения Пуриче, свое удовлетворение высказал бывший глава полиции в бытность режима Плахотнюка - Александр Пынзарь, отметивший, что "еще не все потеряно".