В соцсетях опубликована программа Партии коллективного действия - Гражданский конгресс ...

Авторы вынесли проект для обсуждения гражданским обществом до регистрации новой партии.

"Это первая антикризисная партия в Республике Молдова, видящая свою миссию в скорейшем и принципиальном изменении всей системы общественных отношений, в которых модернизируемая экономика должна быть подчинена целям неуклонного человеческого развития.

Это партия, которая ведет политическую борьбу за утверждение и расширение социальных прав и свобод абсолютного большинства граждан Республики Молдова, опираясь на инициативы и объединения гражданского общества.

Это партия, строящая свою политику на ценностях социальной справедливости, солидарности и гуманизма, на научном мировоззрении и критическом анализе".

Как написал Ткачук, "проект программы - это абрис ценностей и ориентиров". Он отметил, что авторы хотят "нормальной, открытой дискуссии и, конечно же, предложений. По тем самым вопросам, которые уже давно считаются неразрешаемыми".

"Так что, критикуйте. Спорьте! Не пытайтесь быть обязательно корректными. Будьте безжалостными там, где обсуждаются идеи", - написал Марк Ткачук.