Бывшие оппозиционеры изменили свое отношение к незаконной экстрадиции турецких учителей ...

Если еще несколько месяцев назад, в период оппозиции, представители партий PAS (Майя Санду) и Платформа DA (Андрей Нэстасе) квалифицировали этот шаг властей исключительно, как "преступление", "похищение", "незаконная экстрадиция", то сейчас они начали использовать термин используемый бывшим режимом безобидный термин "удаление" (Îndepărtare).

На этом термине стал настаивать и председатель парламентской комиссии по нацбезопасности, вице-председатель партии Платформа DA Кирилл Моцпан, который также запретил открытый характер слушаний по вопросу о высылке турецких учителей. Слушания были проведены в среду в парламенте, а несмотря на ранее объявленный публичный характер слушаний, на них были допущены лишь представители власти, депутаты ДПМ и бывшие чиновники Демпартии, замешанные в этом преступлении.

Известно, что на использовании безобидного термина "удаление" с самого начала настаивают представители Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка и ПСРМ. Ранее сообщалось, что незаконная экстрадиция турецких учителей стала возможной в результате сговора руководителей этих партий - Владимира Плахотнюка и Игоря Додона.