Дети взорвали гранату в песочнице: один ребенок погиб ...

Трагедия произошла в среду вечером в Криулянах. 10-летний ребенок погиб, а другой, 11-ти лет, был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает полиция, придя на игровую площадку, мальчик рассказал своему другу, что у него дома есть что-то вроде гранаты. Вскоре, по предложению своего старшего друга, он вынес гранату на улицу.

Во время игры с гранатой произошел взрыв. Десятилетний мальчик, державший гранату в руках, скончался на месте. Второй несовершеннолетний мальчик, в возрасте 11 лет, в тяжелом состоянии был доставлен в Криулянскую районную больницу с черепно-мозговой травмой, полученной в результате осколочного ранения.

В тот же вечер, ребенок был доставлен в Кишинев, в Центр матери и ребенка.

Ребенок был прооперирован, врачи удалили осколки. Мальчик находится в реанимационном отделении, его состояние врачи оценивают, как тяжелое, но стабильное.