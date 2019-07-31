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Дети взорвали гранату в песочнице: один ребенок погиб

Опубликовано : 01 август 2019 г. 16:32 | Просмотров: 346 | Категория: Страна

Трагедия произошла в среду вечером в Криулянах. 10-летний ребенок погиб, а другой, 11-ти лет, был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает полиция, придя на игровую площадку, мальчик рассказал своему другу, что у него дома есть что-то вроде гранаты. Вскоре, по предложению своего старшего друга, он вынес гранату на улицу.

Во время игры с гранатой произошел взрыв. Десятилетний мальчик, державший гранату в руках, скончался на месте. Второй несовершеннолетний мальчик, в возрасте 11 лет, в тяжелом состоянии был доставлен в Криулянскую районную больницу с черепно-мозговой травмой, полученной в результате осколочного ранения.

В тот же вечер, ребенок был доставлен в Кишинев, в Центр матери и ребенка.

Ребенок был прооперирован, врачи удалили осколки. Мальчик находится в реанимационном отделении, его состояние врачи оценивают, как тяжелое, но стабильное.


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