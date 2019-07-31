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Роскосмос решил зарабатывать на арматуре и насосах

Опубликовано : 01 август 2019 г. 17:04 | Просмотров: 137 | Категория: Мир

Глава российской госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий рогозин доложил президенту России Владимиру Путину, что мощности госкорпорации едва загружены на 40-50%.

Как сообщает РБК, об этом Рогозин сообщил на встрече с Путиным в Кремле.

По словам главы госкорпорации, в условиях низкой загрузки "Роскосмосу" помогают контракты с компаниями топливно-энергетического комплекса.

Дмитрий Рогозин отметил в своем докладе Путину, что "Роскосмос" подписал контракты с "Газпромом", "Газпром нефтью", "Транснефтью" и другими ведущими российскими компаниями, что компенсирует невысокую загрузку.

"Только в интересах топливно-энергетического комплекса мы сегодня производим 2 тыс. наименований различного оборудования, фактически проводя программу импортозамещения в интересах нашего ТЭКа. Это и фонтанная, и запорная арматура, это турбонасосы", - сообщил Рогозин.

В результате, корпорация планирует нарастить в 2019 году консолидированную выручку до 444 млрд руб. по сравнению с 325 млрд в прошлом. "Она не такая большая, но по сравнению с тем, что ее раньше вообще не было, то есть можно сказать, что это существенный показатель", - сказал гендиректор "Роскосмоса". Владимир Путин в свою очередь отметил, что "два года назад в минусе были вообще".


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