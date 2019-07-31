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Предана гласности родственная связь Андрея Нэстасе с новым генпрокурором

Опубликовано : 01 август 2019 г. 18:04 | Просмотров: 1181 | Категория: Власть

Врио Генерального прокурора Дмитрий Робу является родственником вице-премьера Андрея Нэстасе, через арестованную за коррупцию прокурора Веру Киранда.

Об этом сообщило издание Ziarul de Gardă, уточнив, что Робу был венчан прокурором Верой Киранда, которая в свою очередь является кумой вице-премьера, главы МВД и лидера Партии Платформа DA Андрея Нэстасе.

Накануне, председатель "Нашей партии" Ренато Усатый объявил, что новый генпрокурора Робу является ставленником Андрея Нэстасе. Комментируя эту информацию, Нэстасе объявил "с рукой на сердце", что имеет отношения к Робу, который является "продуктом определенной конъюнктуры".

Прокурор Вера Киранда была арестована в октябре 2018 года по обвинению в коррупции вместе с группой из пяти судей, адвоката и врача-гинеколога. Киранда является женой другого скомпрометировавшего себя чиновника, находящегося в подчинении Андрея Нэстасе.

Речь идет о командире Бригады спецназа МВД Fulger Василии Ивась, который продолжает занимать свою должность, несмотря на то, что в нарушение закона участвовал в политической кампании Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка.


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