Глава администрации президента Украины подал в отставку - СМИ ...

Руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности по собственному желанию.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственный источник в президентской администрации.

"Заявление подано президенту в четверг", - сказал собеседник агентства.

С начала президентской кампании Владимира Зеленского зимой 2019 года Богдан стал юридическим советником кампании кандидата на пост главы государства.

21 мая вступивший на пост новоизбранный президент Зеленский назначил своим указом Андрея Богдана главой администрации президента Украины (ныне – офис президента).