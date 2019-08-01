Блок ACUM больше не считает Додона соучастником незаконной экстрадиции турецких учителей ...

Об этом заявил на пресс-конференции в пятницу представитель Блока ACUM Кирилл Моцпан, возглавляющий парламентскую комиссию по нацбезопасности, расследующей дело о незаконной высылке турецких учителей, отметив, что Додон не был заслушан комиссией.

"Президент Игорь Додон не фигурирует ни в одном из представленных отчетов, а также ни в одном из показаний приглашенных на слушания. Не фигурирует имени ни одного из политиков. Мы можем лишь предполагать нечто. Считаю все же, что он (Додон - Ред.) не имел никакого отношения к этому случаю", - заявил Моцпан, утонив, что в тот момент единственным, кто принимал решения в стране был только Владимир Плахотнюк.

Примечательно, что сразу же после того, как стало известно о незаконной экстрадиции семерых турецких педагогов Кишиневского лицея Orizont, лидер Партии Платформа DA, ныне вице-премьер и глава МВД, Андрей Нэстасе заявил, что сотрудники СИБ Молдовы действовали по указанию лидера ДПМ Владимира Плахотнюка и президента Игоря Додона. Тогда же, возглавляемая Майей Санду партия PAS распространила пресс-релиз, также обвинив Додона в незаконной экстрадиции педагогов. "За деньги, выделенные [Турцией] на ремонт здания администрации президента и другие блага, в Молдове нарушатся права человека, то является недопустимым", - говорится в распространенном в сентябре 2018 года заявлении партии PAS.

Педагоги молдо-турецкой сети Orizont были задержаны утром 6 сентября 2018 года сотрудниками СИБ по обвинению в угрозе для национальной безопасности и связях с исламистской группировкой. Тогда же, тайно, в нарушении всех процедур, они были экстрадированы в Турцию. Позже, учителя, которых власти Турции рассматривают в качестве мятежников, были осуждены к различным тюремным срокам.