Муж депутата Демпартии освобожден из-под ареста
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Задержанный в среду по делу о контрабанде сигарета и анаболиков глава таможенного поста Кагул (Оанча) Василий Бакалу был освобожден в пятницу.
Бакалу, который является мужем депутата ДПМ Елены Бакалу, был освобожден под судебный контроль из изолятора после того, как ходатайство об его аресте было отклонено.
Согласно материалам следствия, Бакалу подозревается в содействии преступной группе в провозе в Румынию сигарет на сумму 1,5 миллиона леев, и ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.
Бакалу является подполковником Таможенной службы, а операция проводилась Службой внутренней защиты и борьбы с коррупцией МВД в связи с обнаруженным потоком контрабанды сигарет и анаболиков через возглавляемый мужем депутат ДПМ таможенный пункт.
Депутат Елена Бакалу является главой Кагульского филиала Демпартии.
Ранее неоднократно сообщалось о том, что Демпартия беглого олигарха Владимира Плахотнюка финансировалась за счет поступлений от организованных потоков контрабанды.
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