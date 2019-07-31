Муж депутата Демпартии освобожден из-под ареста ...

Задержанный в среду по делу о контрабанде сигарета и анаболиков глава таможенного поста Кагул (Оанча) Василий Бакалу был освобожден в пятницу.

Бакалу, который является мужем депутата ДПМ Елены Бакалу, был освобожден под судебный контроль из изолятора после того, как ходатайство об его аресте было отклонено.

Согласно материалам следствия, Бакалу подозревается в содействии преступной группе в провозе в Румынию сигарет на сумму 1,5 миллиона леев, и ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.