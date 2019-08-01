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Структура Додона начала процедуру освоения прибыли медиа-холдинга Плахотнюка

Опубликовано : 02 август 2019 г. 20:12 | Просмотров: 679 | Категория: Власть

Подтвердилась ранее появившаяся информация об отчуждении права вещания самого популярного российского телеканала "Первый" от структур беглого олигарха Владимира Плахотнюка к медиа-холдингу занимающего должность президента Игоря Додона.

В пятницу издание Media azi сообщило со ссылкой на члена Совета по телевидению и радио, что контролируемый Додоном телеканал Accent TV намерен начать ретрансляцию программ российского "Первого канала", который до сих пор ретранслируется в Молдове принадлежащим Плахотнюку телеканалом Prime TV. Лидия Визиру также сообщила, что Accent TV изменяет свое название на "Первый канал Молдова", а также вносит серьезные изменения в сетку вещания.

Заявка об изменении условий лицензии на вещание была подана в Совет еще 26 июля.

Совет по телевидению и радио еще не принял окончательного решения.

Кроме того, известно, что параллельно ведутся переговоры с медиа-холдингом олигарха Владимира Плахотнюка и о переходе частот телеканала Prime TV  к телеканалу AccentTV, потому как нет никакого смысла ретранслировать российский телеканал на имеющихся у AccentTV мощностях, покрывающих лишь кабельные сети. Речь идет о находящихся сегодня в пользовании телеканала Плахотнюка частотах, покрывающих 95% территории Молдовы. В ближайшее время они также должны быть переданы медиа-структуре Додона.

Ранее уже сообщалось, что посредством подобного контракта российские государственные структуры будут финансово поддерживать партийные структуры Додона, по той же схеме, по которой они поддерживали Демпартию Плахотнюка, когда ретрансляция этого самого популярного российского телеканала на протяжении более десяти лет оставалась основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.

Сегодня, в контролируемый Додоном медиа-холдинг, кроме партийной газеты "Социалисты" входят телеканалы NTV-Moldova, AccentTV, газеты "Аргументы и Факты в Молдове", "Комсомольская правда в Молдове", электронные издания "Блокнот-Молдова", Actualități, "Голос", Вести.мд, noi.md, vedomosti.md, а также на определенных условиях и point.md.


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