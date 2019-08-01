Кто отпустил на свободу таможенника, обвиненного в организации контрабанды ...

Кагульский суд проявил завидную гуманность в отношении мужа депутата Демпартии Елены Бакалу, главы таможенного поста Кагул (Оанча) Василия Бакалу, задержанного по делу о контрабанде.

Как стало известно агентству OMEGA, судьей, принявшим решение отпустить чиновника из-под стражи под судебный контроль, является Леонид Туркулец.

Туркулец стал судьей в 2015 году, а до этого он был прокурором Кагульского района.

Кроме прочего, он известен тем, что именно в его бытность прокурором имело место халатное следствие по делу найденного застреленным в своем доме депутата Иона Бутмалая.

Бакалу является подполковником Таможенной службы. Он был задержан 31 июля, а согласно материалам следствия, он подозревается в содействии преступной группе в провозе в Румынию сигарет на сумму 1,5 миллиона леев, и ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет.

Спецоперация была проведена Службой внутренней безопасности и борьбы с коррупцией МВД в связи с поступившей от следователей Румынии информации об организованном потоке контрабанды сигарет через пункт пропуска Кагул-Оанча.

Депутат Елена Бакалу является главой Кагульского филиала Демпартии.

Ранее неоднократно сообщалось о том, что Демпартия беглого олигарха Владимира Плахотнюка финансировалась за счет поступлений от организованных потоков контрабанды.