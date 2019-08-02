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Ренато Усатый: Прокуратуру не особо волнует расследование кражи миллиарда

Опубликовано : 03 август 2019 г. 09:55 | Просмотров: 582 | Категория: Власть

Лидер “Нашей партии“ Ренато Усатый высказал свое разочарование после допроса, на который он был вызван в Антикоррупционную прокуратуру.

По словам Усатого, правоохранителей больше интересовала не истина о “краже века”, сколько источник, который передал лидеру НП секретные части доклада Kroll.

“Всех интересует, как вторая и третья части доклада Kroll оказались у меня. Я разочарован тем, что сейчас не обсуждается вопрос о том, почему ничего не было сделано для того, чтобы расследовать кражу миллиарда. Доклад Kroll был прикрытием, чтобы не велось расследование”, - заявил Усатый по окончанию допроса.

Лидер “Нашей партии” добавил, что прекрасно понимает заинтересованность не только прокуроров относительно источника, передавшего ему доклад. Тем не менее, Усатый подчеркнул, что будет требовать встречи с и.о. генерального прокурора Думитру Робу: “Речь идет не только о публикации доклада Kroll-2, но и другой информации и доказательств, которыми я владею. Я уверен, они будут важны для следствия”.

Кроме того, Усатый объявил, что ведет переговоры с целым рядом международных детективных агентств о расследовании “кражи века”, а уже на следующей неделе с одним из них будет подписан контракт.

“Мы пришли к соглашению о том, что раз в месяц они будут представлять мне отчет о проделанной работе. Это одни из лучших детективов, которые не просто покажут нам сочинения подобные Kroll, а представят документы, фамилии конечных беницифиаров и т.д.”, - добавил Усатый.

Он выразил уверенность, что информация, которая будет представлена будет более убедительна, чем та, что содержится в докладе Kroll: “Я уверен, что на фоне информации и доказательств, которые я предоставлю, доклад Kroll будет детской сказкой”.

По словам лидера “Нашей партии”, - стоимость контракта достигает 400 тысяч евро – деньги, которые он готов заплатить ради того, чтобы общество узнало правду.

Ренато Усатый был в пятницу заслушан Антикоррупционной прокуратурой после того, как он предал гласности попавшие к нему секретных частей доклада Kroll-2. Примечательно, что до их опубликования Усатый публично обратился к специальной парламентской комиссии, предложив предоставить документы депататам, но они отказались приглашать Ренато Усатого на заседание комиссии.

 


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