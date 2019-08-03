Дьяков напомнил социалистам Додона, что их партия не была врагом ДПМ ...

(ВИДЕО) Глава фракции Демпартии Дмитрий Дьяков негодует по поводу появившихся в последнее время претензий к ДПМ со стороны Партии социалистов.

Как заявил Дьяков в эфире телеканала TVC21, претензии социалистов к Демпартии удивляют, поскольку еще совсем недавно эти партии даже координировали свои совместные действия.

"Мы был политическим оппонентами, но не был врагами. Бывало, что сотрудничали, бывало, что голосовали совместно, бывало там что-то координировали", - заявил Дмитрий Дьяков, добавив, что он удивлен нынешними выступлениями лидеров ПСРМ.

Ранее уже неоднократно сообщалось, что Партия социалистов Игоря Додона неоднократно обвинялась в прямом сотрудничестве с правящим режимом олигарха Владимира Плахотнюка. Среди подобного рода примеров: формирование коалиций с ДПМ в большинстве районных советов, участие в изменении Конституции с целью назначения лояльного Плахотнюку Генпрокурора, подписание Додоном законов о налоговой амнистии, о введении режима duty-free для продажи топлива в аэропорту Кишинева, утверждение Додоном всех подконтрольных Плахотнюку судей и послов, министров, а также совместное утверждение смешанной избирательной системы.