Пьяный водитель сбил пятерых детей ...

Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель без водительских прав, совершил наезд на пятерых детей, находившихся на обочине с противоположной стороны движения.

ДТП произошло в селе Дезгинжа, Комратского района, в пятницу около 22:30.

Водитель 1993 г.р., не имея водительских прав, находился за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения.

Все пострадавшие дети в возрасте 8-12 лет были доставлены в Комратскую районную больницу.

Состояние двоих детей оценивается, как тяжелое.

Водитель был задержан полицией.