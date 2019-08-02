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Пьяный водитель сбил пятерых детей

Опубликовано : 03 август 2019 г. 12:08 | Просмотров: 541 | Категория: Страна

Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель без водительских прав, совершил наезд на пятерых детей, находившихся на обочине с противоположной стороны движения.

ДТП произошло в селе Дезгинжа, Комратского района, в пятницу около 22:30.
Водитель 1993 г.р., не имея водительских прав, находился за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения.

Все пострадавшие дети в возрасте 8-12 лет были доставлены в Комратскую районную больницу.

Состояние двоих детей оценивается, как тяжелое.

Водитель был задержан полицией.


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