Пьяный водитель сбил пятерых детей
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Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель без водительских прав, совершил наезд на пятерых детей, находившихся на обочине с противоположной стороны движения.
ДТП произошло в селе Дезгинжа, Комратского района, в пятницу около 22:30.
Водитель 1993 г.р., не имея водительских прав, находился за рулем автомобиля Ford в состоянии алкогольного опьянения.
Все пострадавшие дети в возрасте 8-12 лет были доставлены в Комратскую районную больницу.
Состояние двоих детей оценивается, как тяжелое.
Водитель был задержан полицией.
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